احتفالية معهد السويس التجريبي النموذجي بتخريج أول دفعة رياض الأطفال

احتفل معهد السويس التجريبي النموذجي الأزهري، بتخريج أول دفعة من رياض الأطفال، تحت رعاية الدكتور مؤمن الهوارى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

وأقام المعهد، اليوم الثلاثاء، حفل ختام الأنشطة وتخريج الدفعة الأولى لتلاميذ رياض الأطفال بمعهد السويس التجريبي النموذجي، بمركز النيل للإعلام الهيئة العامة للاستعلامات بالسويس برئاسة ماجدة عشماوى.

وحضر الاحتفالية الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، وآيات محمد حسن مديرة التعليم النموذجي ، وأمل عبد العظيم مديرة التعليم الابتدائي، والمستشار قطب حسن نائب رئيس مجلس آباء المنطقة الأزهرية، ومحمد علي ثابت، رئيس النقابة، وعدد من القيادات والموجهين والموجهات بمنطقة السويس الأزهرية.

وقدم الحفل سيد سلامة، حيث بدأ بعزف السلام الوطنى، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لإحدى طالبات المعهد.

وألقى الدكتور مؤمن الهوارى، كلمة أكد فيها على دور الأزهر الشريف وعلماؤه فى نشر العلم والقيم والأخلاق الحميدة في المجتمع، وضرورة الحفاظ على اسم الأزهر الشريف في الشكل والمضمون من خلال طلابه، ودور أولياء الأمور في ترسيخ هذه المبادئ بين أبنائهم.

كما وجه الدكتور الهواري، خالص الشكر إلى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على دعمه الكامل للأزهر الشريف بمحافظة السويس في جميع المجالات.

وقدم الطلاب العديد من الفقرات بين الشعر والأناشيد، والفقرات الاستعراضية، ثم كرم الدكتور مؤمن الهواري، ماجدة عشماوي، والعديد من قيادات منطقة السويس الأزهرية، وعدد من المدرسين بالمعهد، وأولياء الأمور، لدورهم البارز ومشاركتهم الدائمة في جميع أنشطة وفعاليات المعهد.

كما وجه الشكر إلى ماجدة عشماوى على التعاون الدائم بين منطقة السويس الأزهرية، ومركز النيل للإعلام.

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