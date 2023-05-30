الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالية معهد السويس التجريبي النموذجي بتخريج أول دفعة رياض الأطفال

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

احتفل معهد السويس التجريبي النموذجي الأزهري، بتخريج أول دفعة من رياض الأطفال، تحت رعاية الدكتور مؤمن الهوارى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

وأقام المعهد، اليوم الثلاثاء، حفل ختام الأنشطة وتخريج الدفعة الأولى لتلاميذ رياض الأطفال بمعهد السويس التجريبي النموذجي، بمركز النيل للإعلام الهيئة العامة للاستعلامات بالسويس برئاسة ماجدة عشماوى.

وحضر الاحتفالية الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، وآيات محمد حسن مديرة التعليم النموذجي ، وأمل عبد العظيم مديرة التعليم الابتدائي، والمستشار قطب حسن نائب رئيس مجلس آباء المنطقة الأزهرية، ومحمد علي ثابت، رئيس النقابة، وعدد من القيادات والموجهين والموجهات بمنطقة السويس الأزهرية.

وقدم الحفل سيد سلامة، حيث بدأ بعزف السلام الوطنى، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لإحدى طالبات المعهد.

وألقى الدكتور مؤمن الهوارى، كلمة أكد فيها على دور الأزهر الشريف وعلماؤه فى نشر العلم والقيم والأخلاق الحميدة في المجتمع، وضرورة الحفاظ على اسم الأزهر الشريف في الشكل والمضمون من خلال طلابه، ودور أولياء الأمور في ترسيخ هذه المبادئ بين أبنائهم.

كما وجه الدكتور الهواري، خالص الشكر إلى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على دعمه الكامل للأزهر الشريف بمحافظة السويس في جميع المجالات.

وقدم الطلاب العديد من الفقرات بين الشعر والأناشيد، والفقرات الاستعراضية، ثم كرم الدكتور مؤمن الهواري، ماجدة عشماوي، والعديد من قيادات منطقة السويس الأزهرية، وعدد من المدرسين بالمعهد، وأولياء الأمور، لدورهم البارز ومشاركتهم الدائمة في جميع أنشطة وفعاليات المعهد.

كما وجه الشكر إلى ماجدة عشماوى على التعاون الدائم بين منطقة السويس الأزهرية، ومركز النيل للإعلام.

FB_IMG_1685473237293
FB_IMG_1685473237293
FB_IMG_1685473234408
FB_IMG_1685473234408
FB_IMG_1685473231822
FB_IMG_1685473231822
FB_IMG_1685473227012
FB_IMG_1685473227012
FB_IMG_1685473224115
FB_IMG_1685473224115
FB_IMG_1685473220918
FB_IMG_1685473220918
FB_IMG_1685473219484
FB_IMG_1685473219484
FB_IMG_1685473218058
FB_IMG_1685473218058
FB_IMG_1685473216057
FB_IMG_1685473216057
FB_IMG_1685473214605
FB_IMG_1685473214605
FB_IMG_1685473213263
FB_IMG_1685473213263
FB_IMG_1685473211827
FB_IMG_1685473211827
FB_IMG_1685473210425
FB_IMG_1685473210425
FB_IMG_1685473208413
FB_IMG_1685473208413
مصر السويس الأزهر تخرج رياض الاطفال

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

محافظ البنك المركزى: الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا فى أى وقت

جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات المحلة وسمنود (صور)

10 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

فتوى أثارت جدلًا.. الإفتاء: "لا نقول النبى مات من باب التأدب"

أنصار نقيب المهندسين يحتفلون برفض سحب الثقة منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)