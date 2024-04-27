عاجل.. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب "هدف حيوي" في حيفا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الجمعة أنها استهدفت هدفا حيويا بالطيران المسير في مدينة حيفا بإسرائيل.



وقالت المقاومة في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا في حيفا بأراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".



وتبنت فصائل المقاومة في العراق قصف عدة مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.



