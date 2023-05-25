بدء تدريب الدمج لمعلمي وموجهي رياض الأطفال

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع المديريات التعليمية، بشأن البدء في تدريب الدمج التعليمي لمعلمي وموجهي رياض الأطفال.

وجاء في الخطاب:"تفعيلا للبروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات والأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن دعم تطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، نرجو التوجيه لموجه عام رياض الأطفال بمديريتكم بترشيح الآتي:

_ عدد (...) معلمة رياض أطفال ممثلات للروضات من إدارات تعليمية مختلفة بالمدارس ( الرسمي عربي، والرسمي لغات، الرسمي لغات متميز).

_ عدد (1) موجهة رياض أطفال من كل إدارة تعليمية.

وأوضح الخطاب الصادر، أنه ذلك استعدادا للبدء في تدريب الدمج التعليمي، على أن تكون أولويات الترشيح لمعلمات رياض الأطفال من المتخصصات في رياض الأطفال شريطة أن ألا تكون المعلمة المرشحة قد حصلت على تدريب دمج من قبل وتكون الأفضلية للمعلمات بالروضات التي يوجد بها حالات دمج، ويكون التدريب بحضور موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وترسل البيانات وفق الجدول التالي: ( الإدارة التعليمية _ الأسم _ الوظيفة _ الرقم القومي_ كود المعلم _ رقم الهاتف _ البريد الالكتروني)، وذلك من خلال كشف ورقي معتمد + ملف الإكسيل المرفق بجروب التوجيه العام لرياض الأطفال ويتم تسليمه بالإدارة العامة لرياض الأطفال في موعد أقصاه ٢٥ / ٥/ ٢٠٢٣.