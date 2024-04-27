هولندا تدرس استئناف تمويل وكالة "الأونروا"

قالت الحكومة الهولندية إنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، إذا نفذت الوكالة التوصيات بشأن تعزيز حيادها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة أجرتها لجنة تحقيق برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، حول ما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته "حماس".

وخلصت المراجعة إلى أن الوكالة تتميز بامتلاكها نظام حياد "قوي جدًا"، كما أشارت إلى أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها للأونروا بالدلائل المطلوبة.

وقالت الحكومة الهولندية إنها قدّمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير الماضي، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة، لتقرر بعدها تعليق تمويل الوكالة مؤقتًا.