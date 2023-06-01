للمحافظات كافة.. رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023 والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استقبال طلبات تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية الرسمية والتجريبية العربية واللغات للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، عبر موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للمديريات التعليمية، وحددت المستندات المطلوبة وخطوات التقديم.

تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية 2023

وتبدأ مرحلة التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية العربية واللغات والمتميزة، من يوم 1 إلى 30 يونيو 2023، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمديرية التعليمية بكل محافظة، أو موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة أن التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد لن يتم قبولها باليد.

تنسيق رياض الأطفال 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال للطلاب الأكبر سنًا، على أن يتم حساب سن الطفل في 1 أكتوبر 2023.

ويبدأ سن التقديم في مرحلة رياض الأطفال 2023/2024 من 4 سنوات وحتى 6 إلا يوم.

المستندات المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023/2024

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024 على النحو التالي:-

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم (بشرط أن تكون سارية). 8 صور شخصية حديثة للطفل بمقاس 4×6. طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024 . شهادة ميلاد للطفل وصور منها. إحضار وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد. وفي حالة عدم توافر الوصل يمكن إحضار صورة عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع. ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها. في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات. حافظة بلاستك.

رابط بوابة مركز المعلومات للتقديم في رياض الأطفال 2023

ويستعرض لكم "الدستور" رابط التقديم في رياض الأطفال في المدارس الحكومية عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم عبر رابط emis.gov.eg.

الضغط على أيقونة خدمات ولي الأمر.

اضغط على أيقونة إنشاء مستخدم لولي الأمر.

اختر بين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

أدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

سجل كلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على الدخول.

سجل الدخول.

اختر نوعية المدرسة (حكومي- رسمية- رسمية لغات) للتسجيل.

اضغط على أيقونة بدء التسجيل.

سجل بيانات الأب والأم والطفل، والعنوان بالتفصيل.

سجل الرغبات للمدارس المتاحة، على أن تكون الأولوية للمدارس القريبة من محل الإقامة.

اضغط على حفظ البيانات.

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