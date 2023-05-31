الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

يبحث أولياء أمور الطلاب عن رابط التقديم للمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ونستعرض لكم فى السطور التالية موعد بدء التقديم ورابط المخصص لتقديم الصف الأول الابتدائي وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس الحكومية.

موعد بدء تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للمدارس الحكومية خلال الفترة من ١يونيو 2023 حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم المدارس الحكومية يكون إلكترونيا عبر "بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم" من خلال الرابط التالي: (من هنا)، وذلك خلال المدة من ١ / ٦ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣.

ويتم التسجيل باستخدام الرقم القومى للمتقدم، وفى حالة عدم تمكن ولى الأمر من التسجيل الإلكتروني يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها معه (صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للإطلاع عليها + صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر) وذلك حتي يتسنى لمسئول وحدة المعلومات بالمدرسة إتمام عملية التسجيل، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي.



ويمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول ومتابعة نوقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

ويتطلب تقديم المدارس الحكومية 2023-2024، استيفاء طلبات الالتحاق اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣ وتستكمل بياناتها ويوقع عليها ولى الأمر مع وجود الطفل أثناء التقديم وملء البيانات، لضمان صحة هذه البيانات.

شروط التقديم فى المدارس الحكومية

- يشترط ألا يقل سن التلميذ فى ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ عن ٦ سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

- تعطى الأولوية للمتقدمين من مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة.

- الجمع بين الإخوة بالمدرسة لتحقيق الإستقرار الأسري "على ألا يكون الأخ محولا إلى المدرسة فى ذات العام الدراسي".

ويشترط أن يتضمن ملف التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، ما يلي:

شهادة ميلاد مميكنة للطالب حديثة و٢ صورة منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

عدد ٨ صور حديثة للطالب مقاس ٤×٦.

وصل كهرباء أو مياه حديث ويجب أن يكون بإسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

تقديم البطاقة الصحية للطالب، وإرفاقها بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.