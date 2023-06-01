برلمانية تطالب بالتوسع في تقديم الخدمات من المنازل عبر الإنترنت

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، أهمية الخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة الإلكترونية للمواطنين داخل منازلهم ودون الاتجاه.

وقالت الجزار إن الحصول على مختلف الخدمات له مزايا متعددة فى مقدمتها سرعة الحصول على الخدمة ومواجهة الروتين والبيروقراطية وجميع أنواع الفساد الإدارى والمالى.

وأوضحت "الجزار" فى بيان، أن الأهمية الكبيرة لمختلف الخدمات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها عبر الإنترنت تشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثل تجديد رخصة القيادة، إصدار شهادات الميلاد، التصريح عن الدخل، الاشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، والخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها كان لها أثارها الايجابية فى توفير الوقت والمال ودون تكلفة المواطنين اعباء وتكاليف التنقل بين المصالح الحكومية.

وطالبت النائبة سميرة الجزار الحكومة بالتوسع فى اطلاق الحصول على مختلف الخدمات الحكومية الكترونياً وفى مقدمتها الخدمات الخاصة بمختلف انواع الاستثمار وتراخيص البناء واستخراج الشهادات الدراسية وغيرها من الخدمات الاخرى مطالبة من الحكومة ووسائل الاعلام توعية المواطنين بطرق الحصول على مثل هذه الخدمات خاصة أن الخدمات التى تقدمها الحكومة الكترونياً لايزال هناك العديد من المواطنين الذين ليس لديهم المعرفة بالحصول عليها من داخل منازلهم والغالبية العظمى لايزالون يتوجهون الى المصالح الحكومية للحصول عليها.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات التى يمكن الحصول عليها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية تتمثل فى بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وحجز تذاكر القطارات وخدمات مكاتب الشهر العقاري ونيابات المرور ومخالفات المرور ودفع مخالفات المرور وبدل فاقد رخصة السيارة وتجديد البطاقة وطلب استخراج قيد عائلي وطلب استخراج شهادات الوفاة، واستخراج شهادة ميلاد وتجديد رخصة السيارة والاستعلام عن فواتير المرافق «كهرباء، مياه، غاز»، ودفعها وشكاوى الكهرباء وطلب الحصول على الشهادات العقارية وخدمات الإسكان المختلفة وطلب تملك وحدة سكنية وخدمات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وتقديم طلبات تقليل الاغتراب.