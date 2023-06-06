الثلاثاء 06 يونيو 2023
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مصر

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم رياض أطفال ازهر 2023

رياض أطفال ازهر
رياض أطفال ازهر

يكثر بحث أولياء أمور الطلاب عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من أجل  تقديم رياض أطفال ازهر 2023  كي يلحقوا أبنائهم بالمعاهد الازهرية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

بوابة الازهر الالكترونية.. تقديم رياض اطفال ازهر 2023

ننشر في هذا التقرير رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من أجل تقديم رياض أطفال ازهر 2023 والشروط المحددة للتقديم.

يمكن التقديم الالكتروني لطلاب رياض اطفال ازهر 2023 من خلال بوابة الازهر الالكترونية الموجود في هذا الرابط https://azhar.gov.eg

اختيار ايقونة أولياء الامور

اختيار التقديم الالكتروني لرياض اطفال 

وتسجيل البيانات المطلوبة وذلك بمجرد تفعيل الرابط الخاص بالتقديم 

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

من هنا| إنشاء حساب ولى الأمر وتقديم الصف الأول الابتدائى 2023

شروط تقديم رياض اطفال ازهر 

مع العلم أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الاوراق المطلوبة للتقديم رياض اطفال ازهر 2023 

  • كشف طبي معتمد من التأمين الصحي من الأمراض المعدية.
  • أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر.
  • أصل بطاقة ولى الأمر للاطلاع عليها و3 صور لها.
  • 4   صور من شهادة ميلاد الطالب.
  • عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6.
  • عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.
  • تقديم طلب التحاق مدموغ.

وفي حالة عدم استكمال ملف الطالب خلال أسبوعين من قبوله، يعتبره قيده لاغيا.

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