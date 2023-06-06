الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من هنا| إنشاء حساب ولى الأمر وتقديم الصف الأول الابتدائى 2023

الصف الأول الابتدائى
الصف الأول الابتدائى

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 تمهيدا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، حيث يحرص أولياء أمور طلاب الأول الابتدائي على معرفة موعد بدء تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.

 

موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 بداية من يوم 1 يونيو 2023 وعلى مدار شهر وحتى 30 من نفس الشهر ، حيث يتلقى موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف اللأول الابتدائي 2023 بالمدارس الرسمية والحكومية والرسمية لغات.

 

إنشاء حساب ولى الأمر

وقبل البدء في تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 يجب إنشاء حساب ولي الأمر عبر بوابة مركز المعلومات موقع وزارة التربية والتعليم والاحتفاظ بكلمة السر. 

ويبحث أولياء أمور الطلبة والطالبات عن رابط إنشاء حساب ولي الأمر عبر موقع وزارة التربية والتعليم، قبل البدء في خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2024.

 

إنشاء حساب ولى الأمر تقديم الصف الأول الابتدائى

قم بالدخول إلى موقع بوابة مركز المعلومات https://eps.emis.gov.eg/ .

قم بإنشاء حساب خاص لولي الأمر ادخل البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد والمحافظة.

وقم بالنقر على المرحلة التي تريد كتابة البيانات.

بها وقم باختيار الرغبات المتعلقة بالمنطقة السكنية الخاصة بك.

قم بطباعة الطلب. 

رابط البوابة الالكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

خطوات التقديم بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية

الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

 يقوم ولى الأمر بتسجيل الدخول بالرقم القومي وتسجيل الرقم السري.

عقب الإعلان عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

لا بد أن يتوجه ولى الأمر للمدرسة وتقديم الأوراق المطلوبة.

متابعة ولى الأمر موقف تسليم الأوراق المطلوبة للمدرسة.

 

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي

في حالة قبول الطالب في الصف الأول الابتدائي، يجب حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق، وفي حالة سفر الأب تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

شهادة ميلاد حديثة لـ الطالب وإحضار صورتين منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وتقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب.

8 صور مقاس 4*6 للطالب ولا بد أن تكون حديثة.

صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب.

لبطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم، وتكون مرفقة بملف التقديم.

طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وإحضار صورة منها.

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