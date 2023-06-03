السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث بكثرة على مواقع الإنترنت.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم ٢٠٢٣ على بوابة الأزهر

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بمحافظات مصر للحصول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023، أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات مصر، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور  التالية تفاصيل التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري 2023 والأوراق والشروط المطلوبة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

يستطيع الأن أولياء الأمور التقديم لأطفالهم من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية توفيرًا للوقت من خلال السطور التالية:

و في البداية يقوم ولي الأمر الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط هنا، والضغط على أيقونة نتائج شهادات الأزهر، اختيار الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، وكتابة رقم جلوس الطالب من اليسار إلى اليمين، والضغط على أيقونة "عرض النتيجة".

أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

  • تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.
  • تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز  والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
  • تسليم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.
  • تقديم صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم  على أن تكون سارية.
  • تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.
  • إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

ويتطلب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري توافر عدد من الشروط في الطالب المتقدم، والتي تتمثل في التالي:

  • بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى.
  • يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بـ 6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.
  • أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.

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