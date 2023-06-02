ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023، حيث يترقب الكثير من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الأزهري و أولياء أمورهم الإعلان عن النتائج، فقد أنهي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، يوم الخميس الموافق 25 مايو الماضي.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023

خلال الفترة الحالية، بدأت عمليات التصحيح و رصد الدرجات النهائية في القوائم بالأسماء، وعند الانتهاء منها، يتم عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ثم اعتمادها والإعلان عنها رسمياً على بوابة الأزهر الإلكترونية.

حتى الآن لم يتم إصدار أي تصريحات رسمية بشأن موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس أزهر، حيث تستمر أعمال التصحيح في هذه الآونة، وعقب الانتهاء منها سيتم اعتمادها رسمياً، لتكون متاحة أمام الطلاب بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

وفي هذا السياق، يتيح لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الأزهري و أولياء أمورهم الحصول على النتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة نتائج شهادات الأزهر.

الخطوة الثالثة: اختيار الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني.

الخطوة الرابعة: كتابة رقم جلوس الطالب من اليسار إلى اليمين.

الخطوة الخامسة: الضغط على أيقونة "عرض النتيجة".

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

جاء توزيع درجات مواد الصف السادس الابتدائي الأزهري، علي النحو التالي:

مادة القرآن الكريم 50 درجة.

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة الرياضيات 50 درجة.

مادة التربية الإسلامية 50 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 25 درجة.

مادة العلوم 25 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 25 درجة.

المجموع الكلي في الترمين 450 درجة.



بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2023

وفي هذا الإطار، توفر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 جميع النتائج المطلوبة لطلاب المعاهد الأزهرية، وذلك بعد إعلان النتيجة واعتمادها رسميا، ومن ثم يتم تحميلها إلكترونيا، ومن هذه النتائج ما يلي:

• نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الدور الأول/ الثاني.

• نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول/ الثاني.

• نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول/ الثاني.

و كما يتيح التواصل مع بوابة الأزهر الشريف بالاتصال على الرقم التالي: 19493.