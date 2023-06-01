الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم ٢٠٢٣ على بوابة الأزهر

الشهادة الابتدائية
الشهادة الابتدائية الأزهرية

ننشر لكم نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم ٢٠٢٣ على بوابة الأزهر، حيث ينتظر الكثير من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الأزهري الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، خاصةً عقب إنتهاء الامتحانات.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

فمن المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها رسمياً.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم ٢٠٢٣ على بوابة الأزهر

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية الحصول/ الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عبر الرابط التالي:
https://azhar.gov.eg/static/results.aspx
الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة "خدمات الأزهر الشريف".
الخطوة الثالثة: اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.
الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023".
الخطوة الخامسة: إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة؛ لتظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 فور اعتمادها.

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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 ترم تاني

وتتضمن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عدد 7 مواد أساسية تضاف للمجموع، وهى: «القرآن الكريم واللغة العربية والرياضيات والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم واللغة الإنجليزية».

توزيع درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

وفي هذا السياق، نستعرض لكم توزيع درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023، جاءت على النحو التالي:

• توزيع درجات مادة القرآن الكريم للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023: 50 درجة.
• توزيع درجات مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023:  50 درجة.
• توزيع درجات مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023: 50 درجة.

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• توزيع درجات مادة التربية الإسلامية للشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023: 50 درجة.
• توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإبتدائية الأزهرية: 25 درجة.
• توزيع درجات مادة العلوم للشهادة الإبتدائية الأزهرية: 25 درجة.
• توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي الأزهري: 25 درجة.
المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الترمين  450 درجة.

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