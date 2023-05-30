تحدد نتيجة الشهادة الإعدادية مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 والتي اعتمدها اليوم محافظ الدقهلية بنسبة نجاح تخطت 87%، ومن المتوقع أن يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 خلال أيام من إعلان النتيجة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية

يرتبط تنسيق الثانوية العامة بعدد الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة وعدد الفصول التي تستقبل طلاب الثانوية العامة ، فكلما كانت الدرجات مرتفعة وعدد الفصول قليلة مقابل عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول الثانوي العام يكون التنسيق مرتفع ، وتكون محافظة الدقهلية من أعلى المحافظات في تنسيق الثانوية العامة نتيجة ارتفاع نسبة النجاح بها وعدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس الثانوية العامة .

وارتفعت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية هذا العام إلى 87% بزيادة 1% عن العام الماضي لذا من المتوقع أن يكون تنسيق أولى ثانوي في نفس حدود تنسيق الثانوية العامة الدقهلية العام الماضي .

وكان محافظ الدقهلية قد قرر العام الماضي تخفيض تنسيق أولى ثانوي إلى 240 درجة بدلا من 244 درجة، وخفض تنسيق درجات القبول بالثانوي العام نظام الخدمات من 200 درجة إلى 195 درجة .

رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية من خلال الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أو الضغط على الرابط التالي مباشرة http://edudk.net/

واضغط على أيقونة اعرف نتيجتك ، ثم قم بإدخال رقم الجلوس وصفّك الدراسي ، ثم اضغط على عرض فتظهر نتيجة 3 إعدادي الدقهلية .