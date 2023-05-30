الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

مؤشرات تنسيق الثانوية
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة

تحدد نتيجة الشهادة الإعدادية مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 والتي اعتمدها اليوم محافظ الدقهلية بنسبة نجاح تخطت 87%، ومن المتوقع أن يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 خلال أيام من إعلان النتيجة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية. 

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية 

يرتبط تنسيق الثانوية العامة بعدد الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة وعدد الفصول التي تستقبل طلاب الثانوية العامة ، فكلما كانت الدرجات مرتفعة وعدد الفصول قليلة مقابل عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول الثانوي العام  يكون التنسيق مرتفع ، وتكون محافظة الدقهلية من أعلى المحافظات في تنسيق الثانوية العامة نتيجة ارتفاع نسبة النجاح بها وعدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس الثانوية العامة . 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023 واسماء الاوائل

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

وارتفعت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية هذا العام إلى 87% بزيادة 1% عن العام الماضي لذا من المتوقع أن يكون تنسيق أولى ثانوي في نفس حدود تنسيق الثانوية العامة الدقهلية العام الماضي .

وكان محافظ الدقهلية قد قرر العام الماضي تخفيض تنسيق أولى ثانوي إلى 240 درجة بدلا من 244 درجة، وخفض تنسيق درجات القبول بالثانوي العام نظام الخدمات من 200 درجة إلى 195 درجة . 

رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية 

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية من خلال الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أو الضغط على الرابط التالي مباشرة http://edudk.net/

واضغط على أيقونة اعرف نتيجتك ، ثم قم بإدخال رقم الجلوس وصفّك الدراسي ، ثم اضغط على عرض فتظهر نتيجة 3 إعدادي الدقهلية . 

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الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة نتيجة الشهادة الاعدادية تنسيق أولى ثانوي مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

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