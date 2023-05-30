الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

الاعدادية
الاعدادية

تتيح مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق الجارية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

توفر مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 عبر بوابتها الإلكترونية عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ، حيث  شددت محافظ القليوبية على ضرورة التأنى وتحرى الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه . 

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني القاهرة والجيزة

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

وتوفر البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنها - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قليوب - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القناطر الخيرية - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبرا الخيمة - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخانكة - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر شكر - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين القناطر - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طوخ - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العبور - نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قها والإدارات الأخرى.

 

البوابة الالكترونية محافظة القليوبية 

توفر البوابة الالكترونية محافظة القليوبية رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها من المحافظ ، وتستطيع الحصول عليها باتباع الخطوات التالية : 

أولا الدخول على البوابة الالكترونية محافظة القليوبية، ثم اختيار أيقونة الطالب والمعلم ، ثم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية ، وبكتابة رقم الجلوس والضغط على زر بحث ستظهر أماك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية. 

ونوهت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية من خلال بوابتها الإلكترونية إلى أن نتيجة 3 إعدادي القليوبية المتاحة على الموقع نتيجة العام الدراسي الماضي، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية فور انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها. 

وياتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني كالتالي: 

  • مادة اللغة العربية  40
  • مادة اللغة الانجليزية      30
  • مادة الدراسات الاجتماعية      20
  • مادة الرياضيات   30
  • مادة العلوم  20
  • المجموع الكلى   140
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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

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