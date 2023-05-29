الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

الاعدادية الأزهرية
الاعدادية الأزهرية

تنشر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عقب انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق للامتحانات التي انتهت قبل يومين في 27 مايو الجاري بعد أن استمرت أسبوع كاملة ، فكانت قد بدأت يوم 7 مايو 2023 . 

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023

وتنشر الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس . 

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 

توفر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 بعد أن تنتهي عمليات التصحيح ، حيث بدأت أعمال كنترولات الشهادة الاعدادية عقب انتهاء الامتحانات فورًا السبت الماضي  على أن تستمر تصحيح امتحانات حتى نهاية الأسبوع،  وإعلان نتيجة ثالثة إعدادي أزهر فور اعتمادها من الأزهر الشريف . 

ويستطيع الراغبون في الحصول على نتيجة 3 إعدادي أزهر اتباع الخطوات التالية : 

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أولًا الدخول عبر بوابة الازهر الالكترونية او الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا.

ثم أكتب رقم جلوس الطالب واضغط على بحث فتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2022-2023 عقب اعتمادها من الأزهر الشريف . 

موعد نتيجة 3 إعدادي الازهر الشريف 

بدأت المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية في اعمال تصحيح كراسات الإجابات لطلاب الصف الثالث الإعدادي وتستمر على مدار الأسبوع الجاري ، وفق جدول محدد وضعته ه المناطق الأزهرية لضمان الانتهاء من تقدير الدرجات ومراجعتها وتجميعها وإعداد كشوف النتائج قبل بداية الأسبوع المقبل.

وأشاد  قطاع المعاهد الأزهرية بكنترولات تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات لمنح كل طالق حقة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

على أن يتم إرسال ملفات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية  إلى قطاع المعاهد مطلع الأسبوع المقبل، والذي بدوره يقوم بتحويلها إلى مشيخة الأزهر لاعتمادها، وإعلانها عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023  وفي جميع المعاهد الأزهرية  بحلول منتصف الأسبوع على أقصى تقدير.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر الدستور

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. وموعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023

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