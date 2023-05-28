الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

الابتدائية الأزهرية
الابتدائية الأزهرية

تظهر نتائج طلاب الأزهر الشريف برقم الجلوس ويترقب عدد كبير من الطلاب وذويهم نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني على أن يكون الاستعلام من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني يحظى على بحث عالي من جميع الطلاب في هذه المرحلة التعليمية وذويهم.


نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس 


ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

 - يجب الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية اضغط هنــــــــــا

- يجب الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

- يجب اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

- يجب الضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور “الأول” 2022/2023.

- يجب كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة؛ لتظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية “الترم الثاني”.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

مادة القرآن الكريم تصل 50 درجة.
مادة اللغة العربية تصل 50 درجة.
مادة الرياضيات تصل 50 درجة.
مادة التربية الإسلامية تصل 50 درجة.
مادة الدراسات الاجتماعية تصل 25 درجة.
مادة العلوم تصل 25 درجة.
مادة اللغة الإنجليزية تصل 25 درجة.
المجموع الكلي في الترم الأول تصل 275 درجة
المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية في الترمين تصل 450 درجة.
كانت بلغت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الأول حوالي 83.93%. 

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023


تظهر على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 كل النتائج لطلاب/طالبات المعاهد الأزهرية، وذلك بعد إعلان النتيجة واعتمادها رسميا، ومن ثم يتم تحميلها “كاملة” إلكترونيا، ومن هذه النتائج:

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023.
رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور 2.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور 2.
رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.
رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.
ويستطيع أي طالب التواصل مع بوابة الأزهر الشريف من خلال الاتصال على رقم 19493.

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بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

 

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

 

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في كافة المحافظات

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