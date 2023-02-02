ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر

ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، صباح اليوم الخميس 2 فبراير 2023، وذلك بعدما أعلن الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لينوب عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عن الفصل الدراسي الأول ‏للعام الدراسي “2022- 2023”.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

ويمكن للطلاب في مختلف المحافظات والإدارات التعليمية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

- الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من هنا.

- اضغط على خدمات الأزهر الشريف.

- اختر نتائج الشهادات الأزهرية.

- الضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الأول 2022/2023.

- أدخل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة؛ لتظهر لك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، امتدت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14 يناير وحتى الخميس 19 من الشهر ذاته.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الفصل الدراسي الأول

وحسبما أعلن الأزهر الشريف، فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة، حضر منهم 162736، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) طالب بنسبة 83.93%، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 %، 26145 طالب بنسبة 16.07%.

نتيجه الشهاده الابتدائية الازهريه الترم الاول 2023

وفيما يلي توزيع درجات الطلاب بـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 على العام الدراسي كاملًا، حيث يأتي المجموع الكلي للترمين 550 درجة.

درجات القرآن الكريم في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

100 درجة

اللغة العربية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

100 درجة

الرياضيات في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

100 درجة

التربية الإسلامية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

100 درجة

الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

50 درجة

العلوم في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

50 درجة

اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

50 درجة

كما أن هناك موادًا لا تضاف للمجموع بـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، وهى:

- مادة التربية الفنية من 40 درجة.

- الحاسب الآلي 40 درجة.

- المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية من 50 درجة.