نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية.. بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وتوفيرها في كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما توفرها بوابة الأزهر كنتيجة استرشادية فقط.

وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023.

الشهادة الإبتدائية بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الأزهر الشريف برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج أو الضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

ثم اختيار خدمة الأزهر الشريف، والضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2022- 2023، وبعد ذلك قم باختيار المرحلة فاكتب نتيجة الشهادة الإبتدائية ، ثم اختر المنطقة ، واكتب رقم جلوس الطالب فتظهر نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية .

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية في العام الدراسي الحالي 2022-2023 ( 164639) طالبا وطالبة، حضر منهم( (162736)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) بنسبة (83.93%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.

الشهادة الإعدادية نتيجة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الأزهر الشريف برقم الجلوس من خلال الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج أو الضغط على الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/splash.html

ثم اختيار خدمة الأزهر الشريف ، والضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2022- 2023، وبعد ذلك قم باختيار المرحلة فاكتب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ، ثم اختر المنطقة ، واكتب رقم جلوس الطالب فتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية .

وأكدت إدارة الأزهر أن نتيجة الأزهر الشريف لجميع الصفوف والتي يتم توفيرها عبر بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج مجرد استرشادية فقط ولا يعتد بها وعلى الطلاب التوجه إلى المعاهد الأزهرية التابعين لها للحصول على النتيجة التي يتم توفيرها مجانًا لكافة الطلاب.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (158360) طالبا وطالبة، حضر منهم (155486)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).