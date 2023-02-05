الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

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نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية.. بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

الشهادة الابتدائية
الشهادة الابتدائية الأزهرية

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية  نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية  بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وتوفيرها في كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما توفرها بوابة الأزهر كنتيجة استرشادية فقط.

وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023. 

الشهادة الإبتدائية بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الأزهر الشريف برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج أو الضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

ثم اختيار خدمة الأزهر الشريف، والضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2022- 2023، وبعد ذلك قم باختيار المرحلة فاكتب نتيجة الشهادة الإبتدائية ، ثم اختر المنطقة ، واكتب رقم جلوس الطالب فتظهر نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية . 

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط الترم الأول بعد انتهاء التصحيح

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان  الشهادة الابتدائية الأزهرية في العام الدراسي الحالي 2022-2023  ( 164639) طالبا وطالبة، حضر منهم( (162736)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) بنسبة (83.93%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.

الشهادة الإعدادية نتيجة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الأزهر الشريف برقم الجلوس  من خلال الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج أو الضغط على الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/splash.html

ثم اختيار خدمة الأزهر الشريف ، والضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2022- 2023، وبعد ذلك قم باختيار المرحلة فاكتب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ، ثم اختر المنطقة ، واكتب رقم جلوس الطالب فتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية .

وأكدت إدارة الأزهر أن نتيجة الأزهر الشريف لجميع الصفوف والتي يتم توفيرها عبر بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج مجرد استرشادية فقط ولا يعتد بها وعلى الطلاب التوجه إلى المعاهد الأزهرية التابعين لها للحصول على النتيجة التي يتم توفيرها مجانًا لكافة الطلاب. 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (158360) طالبا وطالبة، حضر منهم (155486)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط الترم الأول بعد انتهاء التصحيح

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بوابه الازهر الالكترونية للنتائج نتيجة الازهر الشريف

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