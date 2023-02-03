الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية 2023.. تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية، عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023، حيث بدأ أولياء الأمور الدخول لموقع جوجل لمعرفة نتائج أبنائهم طلاب المرحلة الابتدائية، وينتظر الجميع النتيجة لمعرفة مدى نجاح أو رسوب أبنائهم الطلاب والطالبات، وشهدت المواقع تزايد غير مسبوق فى عمليات البحث عن نتائج الشهادة الابتدائية، وذلك بعد الإعلان عنها بشكل رسمى.

وتم الإعلان اليوم، عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بعدما أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عن الفصل الدراسي الأول ‏للعام الدراسي 2022- 2023.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية: 

أولًا: الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

https://www.azhar.eg/splash.html

- اضغط على خدمات الأزهر الشريف.

- اختار نتائج الشهادات الأزهرية.

- الضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الأول 2022/2023.

- ادخل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة؛ لتظهر لك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر

الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 امتدت خلال الفترة من يوم السبت 14 يناير 2023، وحتى الخميس 19 من الشهر ذاته، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 164639 طالبا وطالبة، حضر منهم 162736، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر 136591 بنسبة 83.93%، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50% 26145 بنسبة 16.07%.

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