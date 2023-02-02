الخميس 02 فبراير 2023
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مصر

بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية  ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول برقم الجلوس، ونشرها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس،  بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنسبة نجاح 87.85%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 

وقال وكيل الأزهر، إن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول للطلاب الحاصلين على نسبة 50% فأكثر بنسبة 87.85%.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين 136587 طالب وطالبة، من إجمالي 158360 طالب وطالبة تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حضر منهم 155486 طالبًا.

وبلغت أعداد الطلاب الراسبين في الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول، 18899 طالب وطالبة، حصلوا على أقل من 50% بنسبة 12.15%.

بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2023

في السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول برقم الجلوس.

وأوضح الضويني، أن النتائج سوف ترسل للمناطق الأزهرية لتعلق بالمعاهد بداية من الأسبوع المقبل، وتم إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف على الإنترنت، موضحًا أن نتائج موقع بوابة الأزهر الإلكترونية استرشادية ولا يعتد بها، وللتأكد منها يرجى الرجوع للمعهد التابع له الطالب.

الآن.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول

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عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • أولًا: الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من هنا.
  • ثانيًا: اضغط على خدمات الأزهر الشريف.
  • ثالثُا: اختر نتائج الشهادات الأزهرية.
  • رابعًا: الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2022-2023.
  • خامسًا: أدخل رقم الجلوس واضغط على عرض النتيجة؛ لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية أمامك.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 على رابط بوابة الأزهر للنتائج

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