الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار رعدية بعدد من المناطق.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس السبت

الطقس - صورة أرشيفية
الطقس - صورة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت الموافق 27 أبريل، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنَّه من المتوقع أن يسود نشاط مكثف للرياح على كافة الأنحاء، فضلًا عن فرص لسقوط الأمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة كما يصاحبها دوي الرعد وتثير الرمال والأتربة على إثر الرياح الهابطه المصاحبة لها.

 

غيوم وأمطار رعدية

وأكدت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط رياح وغيوم تؤثر على جنوب البلاد، مع فرص لسقوط الأمطار وهبوب الرياح المثيرة للرمال خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأظهرت الصور المُلتقطة تشكّل السحب الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، كما من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق متفرقة من جنوب الصعيدخلال اليوم.

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تكونات رعدية

ورصدت صور الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكونات رعدية تؤثر على مدينة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر، وأخرى على مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية.

كما تتواجد تشكيلات من السحب الركامية الممطرة غرب مدن البحر الأحمر وجنوب الصعيد تحول بعضها إلى رعدى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

 

درجات الحرارة غدا السبت

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا السبت، متوقع كالآتي: 

  • القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18.
  • الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16.
  • مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14.
  • سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20.
  • قنا العظمى 37 درجة والصغرى 23.
  • أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.
الأرصاد الطقس غد ا السبت حالة الطقس الطقس هيئة الارصاد الجوية

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