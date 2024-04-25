"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل.. ماذا بعد الموجة الحارة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة الموافق 26 أبريل إلى الأربعاء الأول من مايو المقبل، على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس الجمعة 26 أبريل 2024

انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناه تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 27 أبريل 2024

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق علي فترات متقطعة.

نشاط رياح على كافة الأنحاء علي فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد والإثنين 28 و29 أبريل 2024

أمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 30 أبريل والأربعاء 1 مايو 2024

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.