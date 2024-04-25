أمطار رعدية وسيول.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الجمعة (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، غدًا الجمعة، الموافق 26 إبريل 2024، على كل أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، انخفاض متوقع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء معتدل على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على مثلث حلايب وشلاتين ورأس بناس وبحيرة ناصر، إضافًة إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على السلوم وبرانى والنجيلة وغرب مطروح والظهير الصحراوي قد تخف قوتها تدريجيًا وصولًا إلى واحة سيوة.

نشاط للرياح ورمال وأتربة مثيرة

وتوقعت الهيئة نشاطًا مكثفًا للرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أنَّه مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة على شمال البلاد، يصاحبها نشاط للرياح التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

أمطار رعدية وسيول

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وقد يشهد الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متفرقة أيضًا.

وحسب بيان الهيئة حول الظواهر الجوية وأماكن الأمطار المتوقعة، غدًا الجمعة، تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارًا متوسطة قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.