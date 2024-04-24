الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لحالة الطقس الخميس

طقس حار
طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس 25 أبريل، على أغلب أنحاء الجمهورية.

أمطار متفاوتة الشدة ورعدية

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على مثلث حلايب وشلاتين ورأس بناس وبحيرة ناصر، إضافًة إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على السلوم وبرانى والنجيلة وغرب مطروح والظهير الصحراوي قد تخف قوتها تدريجيًا وصولًا إلى واحة سيوة.

وحذرت الهيئة، من نشاط قوى للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مُشيرة إلى بداية حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

 

حالة الطقس غدًا الخميس

ويسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية لطيف لمعتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على كاترين، مائل للحرارة لحار على الدلتا والقاهرة الكبرى  شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

رياح وانخفاض للرؤية

وتنشط غدً{ا الخميس عاصفة للرياح على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. أهم النصائح للحفاظ على البرودة فى الطقس الحار

 حالة البحر 

  • البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من  متر  إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية.

 

موعد انكسار الموجة الحارة

وعن موعد انكسار الموجة الحارة، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بعد غدٍ الجمعة بقيم تتراوح بين 4: 6 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

 

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

حافظ على البرودة: استخدم مكيف الهواء أو المروحة، وارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة، وحافظ على رطوبة الجلد باستخدام زجاجة رذاذ أو إسفنجة رطبة وأخذ حمام بارد.

حافظ على رطوبة جسمك: خلال أيام الحرارة الشديدة، استمر في شرب الماء قبل أن تشعر بالعطش، خاصة إذا كنت في الخارج أو تمارس نشاطًا بدنيًا.

التخطيط للمستقبل: قم بإلغاء أو إعادة جدولة الأنشطة لأروع جزء من اليوم وتجنب ممارسة الرياضة والبقاء في الهواء الطلق في الحرارة.

راقب توقعات الطقس وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد بشأن موجة الحر عبر الإنترنت أو عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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