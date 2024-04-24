الأربعاء 24 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. أهم النصائح للحفاظ على البرودة فى الطقس الحار

الطقس
الطقس

يرحب معظمنا بالطقس الحار، إلا أن الحرارة الشديدة يمكن أن تكون مميتة، وتؤثر على الشباب وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، وقد يُصاب عدد أكبر من المعتاد بأمراض خطيرة أو يموتون نتيجة الأمراض المزمنة المرتبطة بالطقس. لذلك تستعرض “الدستور” أهم النصائح للحفاظ على البرودة في الطقس الحار:

1. كن ذكيًا في التعامل مع الشمس

من الأفضل تجنب الخروج خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم، لكن في بعض الأحيان لا يمكن تجنب ذلك. عند الخروج في ضوء الشمس المباشر لذا تذكر:

  • واقي الشمس للأذن (وإعادة تطبيقه بانتظام).
  • غطي رأسك بقبعة.
  • خذ فترات راحة منتظمة في الداخل أو في منطقة مظللة لتجنب الإصابة بالإرهاق الحراري أو ضربة الشمس.
  • ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والفضفاضة يساعدك على البقاء هادئًا.

2. الرطوبة أفضل

تتسرب الحرارة عبر الجلد، وهو أكبر عضو في الجسم. لذا، كلما تمكنت من تبريد المزيد من الجلد، كان ذلك أفضل. هناك طرق مختلفة لكيفية تبريد بشرتك في الطقس الحار:

  • يمكن أن يكون غمر القميص وإبقائه مبللًا فعالًا للغاية.
  • شراء رذاذ التبريد.
  • الاستحمام بماء بارد - وليس التجمد، حيث يجب أن تبرد ببطء.

يمكنك تبريد نفسك بسرعة عن طريق وضع يديك وقدميك في الماء البارد. يحتوي المعصمان والكاحلان على الكثير من نقاط النبض حيث تكون الأوعية الدموية قريبة من الجلد، لذلك سوف تبرد بسرعة أكبر.

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3. شرب الكثير من الماء

في الطقس الحار، من المهم تجنب الكافيين والتأكد من شرب الكثير من الماء إذا أمكن، اشرب المشروبات الرياضية متساوية التوتر لتجديد الأملاح والسكريات والسوائل المفقودة.

ستعمل كل من المشروبات الباردة والساخنة على الحفاظ على درجة الحرارة الأساسية لديك بنفس درجة الحرارة، حيث إن تناول المشروبات الساخنة لن يبردك بشكل أكثر فعالية من المشروبات الباردة.

وفي درجات الحرارة المرتفعة، يجب عليك تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك الشاي والقهوة، ومن الأفضل عادة الالتزام بالماء.

أثناء تعرقك طوال اليوم، يجب استبدال السوائل التي تفقدها لتجنب الجفاف.

تشمل أعراض الجفاف ما يلي:

  • جفاف الفم
  • الدوخة أو الارتباك
  • الصداع

4. تناول وجبات خفيفة لتشعر بالبرودة

عندما يكون الجو حارا، فمن الأفضل أن تلتزم بوجبات خفيفة ومنتظمة ومتوازنة، حيثُ أنَّ الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفراولة والخيار والكرفس والخس، ستساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجسم وبرودته في طقس الصيف.

5. قصر النشاط البدني على الأجزاء الأكثر برودة من اليوم

من المهم عدم تعطيل روتينك كثيرًا بسبب الطقس الحار، ولكن في بعض الأحيان قد تضطر إلى ذلك. قد يكون الجري في الصباح الباكر أمرًا مؤلمًا عندما تكون لطيفًا ونعسًا في السرير، ولكن قد يكون من الخطير ممارسة الرياضة في شمس منتصف النهار الحارقة وخطر الجفاف أو الإرهاق الحراري  أو ضربة الشمس.

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