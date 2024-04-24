الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: لأول مرة تكسر القاهرة الكبرى حاجز الـ40 درجة فى ربيع 2024

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية  إن البلاد يسودها، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على كل الأنحاء، وتشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة، لتتخطي 41 درجه لاول مرة فى ربيع 2024، ولذلك اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة. 

وأضافت الأرصاد أن البلاد تتاثر أيضا بكتل هوائية صحراوية، وهناك مرتفع جوي ينتج عنه أشعة شمس شديدة، وأن اليوم درجة الحرارة ستكون الأعلى خلال هذا الفصل.

 فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

ارتفاع الموج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2٫25 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1٫5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. 

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الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة.. القاهرة 41

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 41 29
العاصمة الإدارية 41 28 
6 أكتوبر 40 24
بنهــا 41 29
دمنهور 38 27
وادى النطرون 41 28
كفرالشيخ 38 27
المنصورة 38 26
الزقازيق 41 29
شبين الكوم 40 25
طنطا 39 27
دمياط 31 22
بورسعيد 31 21
الإسماعيلية 40 27
السويس 41 27
العريش 39 18
رفح 39 17
رأس سدر 35 21
نخل 37 21
كاترين 30 18
الطور 34 23
طابا 35 25 
شرم الشيخ 37 27
الاسكندرية 37 24
العلمين الجديدة 36 23
مطروح 23 18
السلوم 23 17
سيوة 36 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 25
شلاتين 36 24
حلايب 33 25
أبورماد 35 23
رأس حدربة 31 25
الفيوم 41 29
بني سويف 42 24
المنيا 42 29
أسيوط 43 29
سوهاج 43 28
قنا 43 28
الأقصر 42 29
أسوان 42 30
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 42 25

إرتفاع الموج درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة الأرصاد

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