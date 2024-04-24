"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة التى تضرب البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام، بعد وصول درجة الحرارة اليوم لـ41.



وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن البلاد من يوم الجمعة بعد غدٍ ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وستكون هناك أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية، والأمطار ستكون بين متوسطة وخفيفة.

وأضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية وهناك مرتفع جوي، ولكن يوم الجمعة سيكون هناك منخفض جوي يضرب البلاد، مشيرة إلى أن درجة الحرارة ستنخفض لـ30، ولذلك على الجميع متابعة التغيرات في درجات الحرارة.

كما طالبت الدكتورة منار غانم المواطنين بتوخي الحذر، وأن يحرص المواطن على تناول المياه بكميات كبيرة اليوم، موضحة أن درجة الحرارة اليوم تعتبر الأعلى خلال فصل الربيع، حيث تصل درجة الحرارة لـ41 درجة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة في الصعيد ستكون 42 درجة، وأن البلاد تتأثر بعواصف ترابية ورملية، وأن مرضى الحساسية عليهم ارتداء كمامة حالة الخروج من المنزل، وتحديدًا خلال الساعات المقبلة.