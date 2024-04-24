الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة.. القاهرة 41

ارتفاع في درجات الحرارة
ارتفاع في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـالأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، مرتفعة وتتجاوز الـ40 درجة، ولذلك فاليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، وهناك مرتفع جوي تنتج عنه أشعة شمس شديدة، وأن اليوم درجة الحرارة ستكون الأعلى خلال هذا الفصل.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة في فترة الليل اليوم ستكون مرتفعة، وسيكون هناك نشاط للرياح اليوم، وأن هذا ستكون معه عواصف رملية وأتربة، وستكون هذه العواصف مؤثرة على القاهرة.

وكشفت أن درجة الحرارة غدًا تنخفض 5 درجات، ولكن غدًا ستكون هناك عواصف ترابية، ولكن من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وستكون هناك أمطار رعدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 41 29
العاصمة الإدارية 41 28 
6 أكتوبر 40 24
بنهــا 41 29
دمنهور 38 27
وادى النطرون 41 28
كفرالشيخ 38 27
المنصورة 38 26
الزقازيق 41 29
شبين الكوم 40 25
طنطا 39 27
دمياط 31 22
بورسعيد 31 21
الإسماعيلية 40 27
السويس 41 27
العريش 39 18
رفح 39 17
رأس سدر 35 21
نخل 37 21
كاترين 30 18
الطور 34 23
طابا 35 25 
شرم الشيخ 37 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأرصاد الأرصاد الجوية

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