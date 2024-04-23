الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسبوع التقلبات الحادة.. "الأرصاد" تكشف الظواهر المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 24 أبريل إلى الإثنين 29 أبريل 2024، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يوما الأربعاء 24 أبريل والخميس 25 أبريل

استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

الأربعاء 24 أبريل 2024

طقس شديد الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.
التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذير هام من "الأرصاد" بشأن طقس الأربعاء.. ماذا يحدث غدا؟ (صور)

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر.. نصيحة «الأرصاد» للمواطنين

الخميس 25 أبريل 2024

نشاط رياح: على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.
أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.
أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

اعتبارًا من الجمعة 26 أبريل
انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (64) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.
نشاط للرياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

 

نصائح الأرصاد

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء تقارب درجة الحرارة من اليوم الثلاثاء، لتسجل 40 درجة  مئوية فى الظل.

وحذرت من أجواء شديدة الحرارة من الغد وحتى يوم الخميس، حيث إن ذروة الارتفاع تكون غدًا الأربعاء، قد تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية.

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