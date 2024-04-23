حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر.. نصيحة «الأرصاد» للمواطنين

يعتبر معرفة حالة الطقس من اكثر الامور التي تشغل بال الكثير من المواطنين فيتساءل اغلب المواطنين عن حالة الطقس قبل النزول من المنزل وذلك للإطمئنان على حالة الطقس ومعرفة كل ما يخص حالة الطقس قبل الخروج من المنزل وذلك من أجل ارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بحالة الطقس قبل الخروج من المنزل وكافة المعلومات المتعلقة بحالة الطقس قبل الخروج من المنزل وبالتالى التسهيل على المواطنين معرفة ما هي حالة الطقس وما التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس خاصة فى ظل اختلاف درجات الحرارة عن المعتاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، يشهد الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، ارتفاع درجات الحرارة بقيم ستتراوح من 5: 6 درجة، على جميع الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إلى أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارا على منطقة السواحل الشمالية الشرقية، معتدلا ليلًا على جميع الأنحاء، وستكون درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والدرجة الصغرى 25 درجة بمنطقة القاهرة الكبرى.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت هيئة الأرصاد، الظواهر التي ستشهدها المدن والمحافظات المصرية غدًا الأربعاء، حيث تشهد منطقة القاهرة الكبرى وجود رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وطقسا مشمسا خلال ساعات النهار، ويسود منطقتي الوجه البحري ومدن القناة أيضًا رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وطقس مشمس.

وتشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية، رياحا نشطة تكون بسرعة 48 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي لتدهور الرؤية الأفقية غربًا، كذا يكون الطقس مشمسا.

ووفقا للأرصاد يجب الحرص على ارتداء الملابس الفاتحة التي لا تمتص اشعة الشمس وذلك بعدم التعرض للحر الشديد.