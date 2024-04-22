الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس في مصر اليوم الأثنين وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس

يعتبر حالة الطقس من أكثر الأمور التى تتصدر محركات البحث فيتسأل الكثير عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأثنين، وذلك لمعرفة حالة الطقس قبل النزول من المنزل مباشرة، وذلك لإرتداء نوعية الملابس المناسبة لليوم وبالتالى يبحث البعض عن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمعرفتها بالكامل.

حالة الطقس اليوم الاثنين

ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم الأثنين الموافق 22 من شهر أبريل، وذلك لتوفير كافة المعلومات عن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسجل اليوم الإثنين على القاهرة 33 درجة والوجه البحرى ومدن القناة تكون 33 درجة، والسواحل الشمالية تكون 32 درجة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تكون 25 درجة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل

هناك نشاط غدا الثلاثاء بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، والتي ستؤدي بدورها إلى تدهور الرؤية الأفقية بالسواحل الشمالية الغربية وفي الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-4-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات

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حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يسود اليوم الإثنين طقس مستقر نسبيًا، دافئ مشمس، على جميع الأنحاء بمحافظة الإسكندرية، وتراوحت درجات الحرارة ما بين 16 للصغرى و23 للعظمى، فيما بلغت سرعة الرياح 19 كيلو متر/ساعة والرطوبة 63%، وذلك مع تراجع فرص لسقوط الأمطار.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من نشاط الرياح في يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ستنشط الرياح على مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة. 

وشددت هيئة الأرصاد على ضررة عدم تخفيف الملابس يشكل كبير وذلك لتجنب التعرض لمشكلات صحية خاصة أن درجات الحرارة أثناء الليل تنخفض مرة آخري وبالتالى قد يتعرض المواطن للإصابة بمشكلات صحية فى حال تخفيف الملابس مباشرة.

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