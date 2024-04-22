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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حالة الطقس اليوم الإثنين 22-4-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين منذ الصباح الباكر قبل التحرك من منازلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 22-4-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية والشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-4-2024 في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد في مصر، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم الإثنين، وجود نشاط للرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والغربية، وتكون سرعة الرياح تكون من 30 إلى 38 كم في الساعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسجل اليوم الإثنين على القاهرة 33 درجة والوجه البحرى ومدن القناة تكون 33 درجة، والسواحل الشمالية تكون 32 درجة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تكون 25 درجة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

هناك نشاط غدا الثلاثاء بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، والتي ستؤدي بدورها إلى تدهور الرؤية الأفقية بالسواحل الشمالية الغربية وفي الصحراء الغربية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يسود اليوم الإثنين طقس مستقر نسبيًا، دافئ مشمس، على جميع الأنحاء بمحافظة الإسكندرية، وتراوحت درجات الحرارة ما بين 16 للصغرى و23 للعظمى، فيما بلغت سرعة الرياح 19 كيلو متر/ساعة والرطوبة 63%، وذلك مع تراجع فرص لسقوط الأمطار.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من نشاط الرياح في يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ستنشط الرياح على مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، خلال بيان لها، ستنشط الرياح بمناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة في الأسبوع.

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درجات الحرارة اليوم الاثنين 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22-4-2024

توقعات حالة الطقس غدًا.. درجة الحرارة 32 بالقاهرة

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى اليوم: 32
درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:30
درجة الحرارة الصغرى اليوم الإثنين: 18

السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:30
درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر
درجة الحرارة العظمى:34
درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 34
درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:37
درجة الحرارة الصغرى اليوم الإثنين:22

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