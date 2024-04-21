موعد ارتفاع درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة حيث تشهد جميع مناطق مصر ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خلال الأسبوع الجاري حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلا وعن موعد ارتفاع درجات الحرارة فستكون بدايته يوم الثلاثاء المقبل.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة، يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري مما قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، كما تشهد المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتمتد الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى مناطق من الصحراء الغربية خلال يوم الأربعاء 24 أبريل مع استمرار حالات تدني في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المعلقة في الجو.

وفي اليوم الثالث وهو يوم الخميس 25 من الشهر الجاري تستمرت الأتربة العالقة في الأجواء على معظم المناطق، بالإضافة إلى نشاط متقطع للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم الأحد

جدير بالذكر فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد أجواء تتراوح بين الحرارة الشديدة والدفء المعتدل في مناطق مختلفة، حيث سيكون الطقس حارًا نهارًا على معظم مناطق مصر، مع درجات حرارة مرتفعة تشهدها خاصة في جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى مستويات شديدة أما على السواحل الشمالية، فمن المتوقع أن تكون الأجواء دافئة بشكل عام.

وفي سياق متصل، سيكون الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل، خاصة في شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

من ناحية أخرى، يتوقع أن تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد نشاطًا متقطعًا للرياح، حيث قد تكون هذه الرياح ذات تأثير على حالة الطقس في تلك المناطق، ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلا بشكل عام في جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا وليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة مئوية

العاصمة الإدارية: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

بنها: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية

دمنهور: العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

وادي النطرون: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

المنصورة: العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

الزقازيق: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

شبين الكوم: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

طنطا: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

