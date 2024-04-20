السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الأرصاد": ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع عادة ما يعرف بالتقلبات الحادة والسريعة، موضحة أن اليوم متوقع وجود ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 32 درجة مئوية، بينما تسجل المناطق الجنوبية 36 درجة مئوية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض الأماكن من شمال سيناء.

وتابعت: “تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية وذلك خلال فترة النهار”.

أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء

وأوضحت أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، لافتة إلى أنه بعد فترة الظهيرة هناك نشاط في حركة الرياح وهو نشاط نسبي غير مثير للرمال والأتربة.

وأردفت: “هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية، محذرة من التعمق داخل البحر المتوسط نظرًا لوجود اضطرابات”.

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