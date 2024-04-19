باحث: إيران لديها معلومات حول الهجوم الإسرائيلى.. ورد الفعل غير مضمون

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن إخبار إسرائيل لواشنطن بهجومها على إيران يحمل نوعًا من التنسيق في ضوء مجموعة من المؤشرات والاعتبارات الرئيسية، أولها أن مثل هذا التنسيق حدث قبيل الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل.

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجانب الإيراني لديه معلومات متداولة منذ أيام بشأن الهجوم الإسرائيلي، ويوم أمس كان هناك نوع من هذه المعلومات بشكل مكثف، وهذا الأمر يأتي في إطار حرص الولايات المتحدة على إعطاء فرصة لإيران أو إسرائيل لتنفيذ عمليات محدودة تحفظ ماء الوجه.

تجنب الحرب المفتوحة

وتابع: "هذا الأمر يضمن من جانب آخر الهدف الأهم بالنسبة لواشنطن متمثلًا في عدم الانجراف وراء الحرب المفتوحة أو التصعيد الكبير الذي سيحمل تداعيات كارثية على المنطقة والولايات المتحدة نفسها".

ونوَّه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، بأن خطورة هذا النهج حتى وإن كان هناك تنسيق مع الولايات المتحدة أو تنسيق مباشر مع طرفي التصعيد، لافتا إلى أن هذا التنسيق غير مأمون العواقب والتداعيات.

وأردف: "رد الفعل الإيراني أو الإسرائيلي سواء من خلال الوكلاء أو الاستهداف المباشر، هو في النهاية غير مضمون العواقب، ربما تنجرف المنطقة في أي لحظة من اللحظات لسيناريو الحرب الإقليمية أو الحرب المفتوحة بين الجانبين".