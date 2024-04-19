الجمعة 19 أبريل 2024
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أستاذ علوم سياسية: عدم الاستماع للرؤية المصرية جعل المنطقة على صفيح ساخن

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر استبصرت منذ اللحظة الأولى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سوف يسفر عن مزيد من التصعيد وهو ما نشهده الآن.

وأضاف سلامة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدم الاستماع إلى الرؤية المصرية جعلت المنطقة على صفيح ساخن، لافتًا إلى أن هذا التصعيد لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم سكان القطاع، لأن اللحظة التي يحدث فيها هذا التصعيد أدى إلى تراجع اهتمام الكثيرين بما يحدث في قطاع غزة.

ردود الأفعال الأوروبية على الضربة الإسرائيلية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن ردود الأفعال الأوروبية على الضربة الإسرائيلية  التي وجهت فجر اليوم تؤكد حق مزعوم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، منوهًا بأن استمرار الدعم اللا محدود لإسرائيل باعتبارها تواجه الكثير من الهجمات كما يطلق نتنياهو، هو استثمار لوجوده في المشهد السياسي وإطالة أمد الصراع.

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