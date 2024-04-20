السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحرارة هتوصل لـ38.. اعرف حالة الطقس غدًا وخلال الأيام المقبلة.. (بث مباشر)

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة على مدار الأيام الجارية، مصحوبًا برياح شديدة محملة بالأتربة، حيث زاد البحث عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية.

وقام "الدستور" بعمل بث مباشر لرصد حالة الطقس خلال الأيام الجارية وتوقعات بدرجات الحرارة.

حالة الطقس 

ويسود اليوم السبت طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية، حيث أكدت وجود شبورة صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 21 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 36 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

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