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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من الكلمات البحثية الأكثر استخدامًا عبر جوجل، وذلك مع دخول فصل الربيع والتغييرات الجوية التي تصاحبه من ارتفاع درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024

يمكن متابعة أخبار حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من خلال بيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية اليومي والذي يحدد التغييرات الجوية في كافة المحافظات، حيث يسود طقسًا حارًا خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على محافظات الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

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حالة الطقس اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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لكبار السن والأطفال.. ماذا ترتدي في أجواء الطقس السيئ؟

ويسود طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل على محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية السبت 20-4-2024

يسود طقس حار نسبيًا شديد الحرارة في محافظة الإسكندرية خلال ساعات الذروة من الساعة 11 وحتى الساعة 2 ظهرًا، فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى 19 والكبرى 36 وتبلغ سرعة الرياح نحو 15 كيلو متر/ ساعة ونسبة الرطوبة 48%.

ويعد اليوم وقت مناسبًا للاستمتاع بالتنزه في محافظة الإسكندرية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط للراغبين في قضاء وقت ممتع.

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حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة وموعد ارتفاع درجات الحرارة

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حالة الطقس اليوم الجمعة 19-4-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة

 

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 21 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 36 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

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