الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة وموعد ارتفاع درجات الحرارة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة الحالية وموعد ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية حيث من المتوقع أن يشهد الطقس يوم غد الجمعة 19 أبريل بعض التغيرات على مختلف مناطق مصر، حيث يكون الطقس حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئًا على السواحل الشمالية، بينما يتوقع أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وفي الليل يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع درجات حرارة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة وموعد ارتفاع درجات الحرارة 

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

وتوقعت الأرصاد أن تشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شبورة مائية كثيفة أحيانًا، خاصة في الصباح الباكر وستكون هذه الشبورة متواجدة في المناطق على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما ستشهد مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء نشاطًا في سرعة الرياح على فترات متقطعة خلال اليوم، لذا، يُنصح باتخاذ التدتبير اللازمة خلال هذه التغيرات الجوية المتوقعة، والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وتوخي الحذر أثناء القيادة خلال تشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة خلال أيام 

من المتوقع أن يشهد يوم السبت المقبل نشاطًا في سرعة الرياح على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة كما ستكون هناك هبات رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء أيضًا خلال اليوم.

أما يومي الأحد والإثنين فيتوقع أن يستمر نشاط الرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

موعد ارتفاع درجات الحرارة 

من المتوقع أن يشهد الطقس في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري حيث سيسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

كما سيكون هناك نشاط في سرعة الرياح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بما في ذلك السواحل الشمالية الغربية ومناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية، على فترات متقطعة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء.

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حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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