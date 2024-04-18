حالة الطقس اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

زاد البحث عن درجات الحرارة اليوم الخميس وحالة الطقس، وذلك في أعقاب الارتفاع الشديد الذي شهدته حالة الطقس أمس الأربعاء ورغبة المواطنين في الاستعداد بشكل جيد قبل الخروج من المنزل.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية خاصة مع التقلبات السيئة التي تشهدها حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يشهد اليوم الخميس انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويصبح الطقس دافئ على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في المحافظات

وحذرت الأرصاد من استمرار تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد (السلوم - سيدى برانى - مطروح).

ومن المتوقع أن تنتقل هذه الرمال المثارة والأتربة المؤثرة على المناطق سالفة الذكر على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت.

أما الإسكندرية نوهت الأرصاد بأنها تتأثر بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى ١٥٠٠ متر.

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درجات الحرارة في محافظات مصر

تأتي درجات الحرارة في محافظات مصر وفق جدول درجات الحرارة المنشورة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي: