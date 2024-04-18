الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

زاد البحث عن  درجات الحرارة اليوم الخميس وحالة الطقس، وذلك في أعقاب الارتفاع الشديد الذي شهدته حالة الطقس أمس الأربعاء ورغبة المواطنين في الاستعداد بشكل جيد قبل الخروج من المنزل.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية خاصة مع التقلبات السيئة التي تشهدها حالة الطقس. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يشهد اليوم الخميس انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويصبح الطقس دافئ على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-4-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

تحذيرات من منخفض خماسيني| حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-4-2024

حالة الطقس في المحافظات 

وحذرت الأرصاد من  استمرار تدهور الرؤية الأفقية على  غرب البلاد  (السلوم - سيدى برانى - مطروح).

ومن المتوقع أن تنتقل هذه الرمال المثارة والأتربة  المؤثرة على المناطق سالفة الذكر على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت.

أما الإسكندرية نوهت الأرصاد بأنها تتأثر بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى ١٥٠٠ متر.

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درجات الحرارة في محافظات مصر 

تأتي درجات الحرارة في محافظات مصر وفق جدول درجات الحرارة المنشورة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي: 

درجات الحرارة اليوم الخميس 

 

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حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

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هل ستتأثر مصر بموجة الطقس السيئ والأمطار التى ضربت الإمارات؟

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تحذيرات من الرياح والأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17-4-2024

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"الأرصاد" تعلن توقعاتها لحالة الطقس غدا الثلاثاء

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