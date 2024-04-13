حالة الطقس اليوم السبت 13 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

بعد الانخفاض في درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر المبارك وعودة الكثيرين لارتداء ملابس الشتاء خلال التنزه أيام العيد، إلا أنه من المتوقع أن تعود حالة الطقس إلى الارتفاع الملحوظ والذي كان سائدًا مباشرة قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

ونرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم السبت 13 أبريل 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس لمدة أسبوع

فيما حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 28 16

6 اكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 16

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 28 18

نخل 26 14

كاترين 23 10

الطور 29 16

طابا 26 16

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 28 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 33 17

قنا 35 18

الأقصر 35 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 16

أبوسمبل 35 16.