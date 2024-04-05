الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

ما زالت حالة الطقس تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، وهو ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية الراصدة لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات الجمهورية.

وننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر  من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.


حالة الطقس في القاهرة اليوم

يسود اليوم الجمعة  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ورياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى.


حالة الطقس لمدة أسبوع


ونوهت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

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درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

القاهرة 31 17
6 أكتوبر 32 17
بنهــــا 30 18
دمنهور 30 18
وادى النطرون 32 17
كفر الشيخ 30 17
المنصورة 31 18
الزقازيق 32 18
شبين الكوم 31 17
طنطا 31 17
دمياط 25 17
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 33 16
السويس 32 17
العريش 27 16
رفح 26 16
رأس سدر 33 18
نخل 31 12
كاترين 25 11
الطور 29 21
طابا 32 20
شرم الشيخ 36 24
الإسكندرية 27 16
العلمين 27 16
مطروح 25 13
السلوم 26 13
سيوة 30 12
رأس غارب 34 22
الغردقة 35 23
سفاجا 35 22
مرسى علم 36 21
شلاتين 30 22
حلايب 29 21
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 28 20
الفيوم 33 17
بني سويف 34 18
المنيا 35 18
أسيوط 36 19
سوهاج 35 20
قنا 36 20
الأقصر 38 21
أسوان 37 21
الوادى الجديد 38 20
أبوسمبل 36 20

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