حالة الطقس اليوم فى مصر الأربعاء 3-4-2024 اليوم الرابع والعشرين من رمضان

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-4-2024 اليوم الرابع والعشرين من رمضان في مصر وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية في معرفة طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامتهم لتجنب ما يؤثر على صيامهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 3-4-2024 اليوم الرابع والعشرين من رمضان

نعرض للقراء حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 3-4-2024 اليوم الرابع والعشرين من رمضان وفقا لبيان الهيئة القومية للارصاد الجوية والذي توضح فيه كافة الظواهر الجوية في جميع محافظات الجمهورية خلال اليوم حيث جاءت كما يلي:-

حالة الطقس في القاهرة

أكد هيئة الأرصاد الجوية وجود طقس حار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء خلال ساعات النهار فيما يسود طقسا لطيف على أغلب أنحاء العاصمة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تشهد القاهرة نشاط في حركة الرياح مع وجود شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية القربية من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى.



حالة الطقس في الإسكندرية

أكد بيان هيئة الأرصاد الجوية استقرار الحالة الجوية في محافظة الإسكندرية خلال ال 24 ساعة المقبلة مع استقرار ملحوظ في درجات الحرارة مع وجود سطوع الشمس وهدوء في حركة الأمواج.

ويعد وقت مناسب لقضاء أوقات لطيفة على شواطئ محافظة الإسكندرية وتناول وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك على الشواطئ.

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية الكبرى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة الكبرى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ الكبرى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية الكبرى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الكبرى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الكبرى 23 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا الكبرى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الكبرى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الكبرى 36 والصغرى 20 درجة مئوية.

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