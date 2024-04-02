حالة الطقس اليوم فى مصر الثلاثاء 2-4-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الثالث والعشرين من رمضان في مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات الماضية، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في معرفة طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامته.

حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 2-4-2024

يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 2-4-2024 خاصة مع شهر رمضان المبارك وعدد ساعات الصيام التي تتجاوز الـ 13 ساعة يوميا والعناصر الغذائية الأساسية التي يفقدها الجسم.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود عدة ظواهر جوية على البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك أبرزها نشاط في حركة الرياح، حيث يسود طقس حار نهارا ومعتدل ليلا في أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس في القاهرة الثلاثاء 2-4-2024

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس لطيف خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فيما تتأثر البلاد بوجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الإسكندرية طقسا معتدلا نسيبا خلال الساعات القادمة، وذلك مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 مع عدم توافر فرص لسقوط الأمطار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة.

وأشار بيان الأرصاد الجوية إلى وجود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء المحافظة مع وجود نشاط على فترات متقطعة على مستوى المحافظة.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات اليوم

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الاقصر العظمى 35 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

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