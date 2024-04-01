حالة الطقس اليوم الإثنين 1-4-2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

تشهد حالة الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة والإحساس بحرارة الجو خلال النهارد، والذي يصبح لطيف إلى حد ما في الليل، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

يسود اليوم الإثنين طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس لمدة أسبوع

نوهت الأرصاد في بيانها إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، بسرعة رياح (30 كم/س) على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر، والتي ستكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 19

6 أكتوبر 32 18

بنها 31 19

دمنهور 31 19

وادي النطرون 32 18

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 19

دمياط 24 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 31 18

العريش 29 16

رفح 28 17

رأس سدر 32 18

نخل 31 13

كاترين 24 10

الطور 27 17

طابا 29 16

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 25 16

العلمين 25 16

مطروح 23 15

السلوم 24 16

سيوة 31 14

رأس غارب 31 20

الغردقة 30 19

سفاجا 31 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 26 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 31 16

بني سويف 32 17

المنيا 33 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 18

قنا 36 20

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 36 20

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