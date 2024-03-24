أمطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية فى آخر نوات الشتاء

تعرضت الإسكندرية منذ فجر اليوم الأحد، وحتى الآن، لسقوط أمطار غزيرة على كل أنحاء المحافظة، صحبتها ضربات رعد قوية، وذلك بالتزامن مع نوة عوة، آخر نوات الشتاء على عروس البحر المتوسط.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية تشهد اليوم أمطارًا متفاوتة الشدة، قد تزيد شدتها على بعض المناطق مع تقدم ساعات النهار، مع غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية التي تؤدي إلى سقوط أمطار وحجب أشعة الشمس.

نشر 180 سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة

نشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية معداتها، والتي تصل إلى 180 سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة وخاصة في النقاط الساخنة بالمحافظة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد ترفع درجة الاستعدادات، تم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، كما يتم إيقاف الإجازات وبدل الراحات.

استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقى شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

واعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر خلال النوة

وأكد "الشريف" أنه يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر خلال النوة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية