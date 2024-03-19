الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وطقس غير مستقر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، موضحة الظواهر الجوية وخريطة سقوط الأمطار وحالة البحر الأحمر والمتوسط.

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، لافتة إلى وجود أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

كما أوضحت أن هناك وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.