منخفض جوى وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تحذر من الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـالأرصاد الجوية، إن اليوم، الإثنين، ذروة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار تصل إلى حد رعدية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد شهدت أمس عواصف رملية وترابية، وأنها مستمرة في التأثر بالتقلبات الجوية، كما تتعرض لمنخفض جوي متعمق.

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم أعلى من أمس، وقد تصل إلى حد السيول بسيناء، والبحر الأحمر، ومحافظات جنوب الصعيد، مناشدة المواطنين توخي الحذر خلال الساعات المقبلة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفرالشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12