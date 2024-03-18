الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء وبدء الربيع

طقس بارد
طقس بارد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الشتاء، قائلة إنه سوف ينتهي رسميًا بنهاية هذا الأسبوع، الخميس المقبل، لافتة إلى أن هذه التقلبات الجوية ستنتهي غدًا الثلاثاء وتكون ذروتها اليوم.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، أن البلاد ستعود مرة أخرى إلى حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مرة أخرى الأربعاء المقبل، موضحة أن نشاط الرياح زاد من الشعور بالبرودة بشكل كبير، وأدى إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، وأيضًا الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وبالتالي تستمر فرص سقوط الأمطار، موضحة أن الطبيعة الجبالية والجغرافية الموجودة في سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى تشكل بعض السيول خاصة على الطريق المؤدية من وإلى محافظة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، محذرة من تشكل السيول اليوم.

الأرصاد الأرصاد الجوية انتهاء فصل الشتاء

مواد متعلقة

"صباح الخير يا مصر" يشيد بتقديم "المتحدة" وجبة درامية متنوعة خلال رمضان (فيديو)

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل

عاجل.. وسائل إعلام فلسطينية: مدفعية الاحتلال تقصف جنوب حى الزيتون بغزة

البحرية البريطانية: انفجار بالقرب من سفينة تجارية غربى الحديدة فى اليمن

بوريل: حريصون على التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة لإنهاء المأساة فى غزة

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تواصل تعنتها فى توصيل المساعدات لقطاع غزة

فايز فرحات: مصر تلعب الدور الأكبر في مسار المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصمود الفلسطينى سيسبب حالة من الجنون لقادة إسرائيل

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

8 رمضان.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024

حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل