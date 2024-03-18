"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء وبدء الربيع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الشتاء، قائلة إنه سوف ينتهي رسميًا بنهاية هذا الأسبوع، الخميس المقبل، لافتة إلى أن هذه التقلبات الجوية ستنتهي غدًا الثلاثاء وتكون ذروتها اليوم.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، أن البلاد ستعود مرة أخرى إلى حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مرة أخرى الأربعاء المقبل، موضحة أن نشاط الرياح زاد من الشعور بالبرودة بشكل كبير، وأدى إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، وأيضًا الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وبالتالي تستمر فرص سقوط الأمطار، موضحة أن الطبيعة الجبالية والجغرافية الموجودة في سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى تشكل بعض السيول خاصة على الطريق المؤدية من وإلى محافظة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، محذرة من تشكل السيول اليوم.