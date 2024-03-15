الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

فايز فرحات: مصر تلعب الدور الأكبر في مسار المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن هناك أكثر من مسار يتم العمل عليه داخل قطاع غزة، منها مسار المفاوضات للوصول إلى هدنة، ومازالت المفاوضات قائمة رغم كل الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حركة حماس قدمت ردا وصل إلى الجانب الإسرائيلي لكن مازالت الردود الإسرائيلية تتسم بدرجة من التعنت لكن رغم ذلك لم تنهار المفاوضات، مشيرًا أنه مازالت هناك جهود دبلوماسية ضخمة تبذل من جانب مصر بالتعاون مع قطر وأمريكا للوصول إلى هدنة".

أوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مصر تلعب الدور الأكبر في مسار المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.

غزة قطاع غزة حماس الجانب الإسرائيلي

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